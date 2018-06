Ai-Ai, may skin disease

By Rowena Agilada

MAY skin disease pala itong si Ai-Ai delas Alas. On national TV, inamin niyang may psoriasis siya.

Hindi naman ito dapat ikabahala ng mga fans dahil hindi naman ito life-threatening at hindi rin nakakahawa.

Walang cure sa psoriasis, pero nakakatulong ang pagpapahid ng steroid cream at immune system suppressing medications such as methotrexate.



Ayon kay Ai-Ai, nakakatulong din ang pag-iba niya ng lifestyle at pagkain niya ng mga organic food.

Samantala, nag-react si Ai-Ai sa sinabi ni President Rodrigo Duterte na, “God is stupid.”

Anang komedyana, mag-respetuhan na lang ang bawat isa sa kanilang religious beliefs at kultura.

“Proud to be Catholic,” ani Ai-Ai.

Kinikilig

May mga fans pa ring kinikilig kapag magka-eksena sina Mark Herras at Jennylyn Mercado sa “The Cure.” Wish nila na ang dalawa na lang ang magkapareha sa naturang GMA teleserye. Support lang si Mark dahil si Tom Rodriguez ang leading man ni Jennylyn.

Hindi isyu ‘yun kay Mark. Aniya, challenging ang kontrabida role niya sa show. May action scenes pa siya.

Ayaw pa

Consistent si Jennylyn sa pagsasabing wala pa silang balak magpakasal ni Dennis Trillo. Marami pa raw silang gustong gawin at ma-achieve sa buhay.

Anang star ng “The Cure,” ang mahalaga’y nagmamahalan sila at getting stronger ang kanilang relasyon.

For now, enjoy-enjoy lang sila sa company ng isa’t isa. So, there!

