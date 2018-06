Catriona Gray, nagtaray

By Delia Cuaresma

ABA’Y may katarayan din pala itong si Catriona Gray, ang pambato ng bansa sa Miss Universe Philippines 2018.

Ito’y ipinamalas niya kamakailan lang nang tinanong ng isang netizen na tila may pagkataklesa ang kanyang vital statistics.



As if!!

Ipinost ng isang avid pageant fan na may handle na @titasofpageantry sa Instagram ang screenshot ng komento ng maintrigang netizen at ang sagot ni Catriona.

Sa comment, tinanong ng netizen ang vital statistics ni Catriona, particular na ang waistline nito.

Aniya, “May we know po anong vital stats ni Kat? Bat parang hindi klaro parati ang waist nya? Or sadyang she has an elaborate rib cage?”

Agad naman itong sinagot ni Catriona ng “What number would be good for you? What number constitutes my worth, or a ‘perfect’ figure?

“I hope you would see women as individuals whose worth are defined by what they do and who they are, not by numbers on a tape.”

Napa-wow kami, of course!

Pero di na namin nakuha ang naging reaksyon ng fan.

Come to think of it, we’re pretty sure napataas ang kilay nito.

Serves him (or her) right though, ‘di ba?

