Dingdong Avanzado, ninakawan sa US

By Robert R. Requintina

LABIS ang pagkadismaya ng singer na si Dingdong Avanzado nang makita niyang basag ang isa sa mga window ng kanyang sasakyan at ninakawan pa siya ng mga hindi pa nakikilang suspect sa America kamakailan lamang.



Ang kanyang pagka-shock sa nangyari ay naka-post sa kanyang Instagram kung saang ipinakita niya ang larawan ng wasak na parte ng sasakyan.

Pero nagpasalamat naman si Avanzado at walang nasaktan sa pangyayari. Sinabi niya na ang nakawan ay naganap nitong nakaraang weekend lamang pero hindi niya agad ito na-post sa IG dahil sa sobrang stress na idinulot nito.

Ang kanyang buong post sa social media: “This caused me so much stress over the weekend. My body bag was stolen along with my wallet, driver’s license, some cash and some credit cards.

“Thankfully, no one was hurt. Just felt a little bit traumatized by this incident. It really is sad that this has become more rampant in this day and age. Wishing this won’t happen to any of my friends and family,” ayon kay Avanzado, husband ng singer na si Jessa Zaragoza.

Inamin naman ni Avanzado na nakalimutan daw talaga niya na nasa loob ng sasakyan ang kanyang bag. “I just forgot that my bag was inside the car. Oh well.”

Nalungkot din si Avanzado dahil tila walang nagawang agarang aksyon ang mga authorities sa America.

“Thing is the authorities can actually track down who did it. The question is will they? It’s such a common thing here nowadays that they won’t even bother to apprehend the perp/s,” dagdag pa niya.

