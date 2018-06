JLC, balik showbiz na?

By Rowena Agilada

MAY lugar pa kaya si John Lloyd Cruz sa showbiz? How true na diumano, nagparamdam daw ang aktor sa ABS-CBN na gusto na niyang magbalik-trabaho?



Ayon sa tsikang nasagap namin, tila hindi interesado ang network na bigyan ng trabaho si JLC matapos niyang layasan ang showbiz in favor of Ellen Adarna.

May isa namang tsika na diumano, welcome pa rin si JLC sa Kapamilya Network at okay lang daw na bumalik siya sa dati niyang weekly sitcom na “Home Sweetie Home.”

Another tsika, diumano, may sakit ang mother ni JLC, kaya gusto niyang magbalik-trabaho para maipagamot ito.

Wait na lang tayo kung anong mangyayari.

Lotus birth

Lola na naman for the second time si Jean Garcia. Nanganak ang anak niyang si Jennica Garcia noong June 25 sa isang baby girl. Girl din ang panganay nila ng hubby niyang si Alwyn Uytingco.

Nanganak si Jennica via lotus birth na kuwento niya sa socmed, hindi pinutol ang umbilical cord ng kanyang baby na kasama ng placenta nito.

Kusang hihiwalay ang mga ‘yun sa tiyan ng sanggol after 3 to 10 days.

Ayon pa kay Jennica, gumawa siya ng fruit smoothie na hinaluan niya ng kapiraso ng placenta ng kanyang baby. Ininom nilang mag-asawa na okay naman daw ang lasa.

Ang paniwala ni Jennica, may health benefits ang pag-inom nila nu’n. Napa-“Yuck!” naman ang ibang nakabasa ng kuwento niya sa socmed.

Well, trip nilang mag-asawa ‘yun, walang basagan!

Baby girl

Nanganak na si Michele Cazzola sa second baby nila ni James Yap noong June 27. Baby girl ito na pinangalanan nilang Francesca Michelle. Ang panganay nilang si Michael James (MJ) ay two years old na.

Payagan kaya ni Kris Aquino si Bimby na makita ang kanyang baby sister? Noong ipinanganak si MJ ay pinayagan ni Kris makita ni Bimby ang kanyang baby brother.

