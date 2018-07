Juliana Parizcova Segovia wagi bilang Miss Q and A 2018

Marami ang natuwa ng kinorona-hang Miss Q and A 2018 si Juliana Parizcova Segovia noong Sabado sa Resorts World Manila.

Base sa scores ng 10 celebrity judges, si Juliana ang nagbigay ng pinakamagandang “final answer” sa tanong na “Ano ang pinakamahirap na tanong at bakit?”

Sinagot ito ni Juliana ng, “Ano ang kinatatakutan mo?” dahil umano ito sa takot niyang mawala ang ina na itinutu-ring niyang inspirasyon sa kanyang mga laban.

Natalo ni Juliana si Matrica Matmat Centino na itinanghal na first runner-up, at si Lars Pacheco na naging second runner-up naman.

Nag-uwi si Juliana ng retoke package na nagkakahalagang R500,000; trip para sa dalawang tao sa Thailand; business franchise na nagkakahalagang R900,000; ang Miss Q and A crown at trophy; at R1 milyon.

Isa si Juliana sa maituturing na early favorites ng kumpetisyon. Bukod sa pagiging unang hall of famer, marami ring views at positibong kumento online ang mga sagot niyang madalas ay malaman, malalim, at may kaugnayan sa lipunan.

Inilunsad ang Miss Q and A sa “It’s Showtime” noong Hulyo 2017 upang bigyan ng pagkakataon ang mga gay men at transgender women na ipakita ang kanilang galing at talas sa pagsagot sa iba’t ibang uri ng tanong.

Makasaysayan ang pagtatapos ng unang season ng Miss Q and A dahil isinulong nito ang malalim na perspektibo sa pagkakaiba-iba ng lahat at sabay na idinaos sa Pride March na naglalayong pagbuklurin ang mga miyembro ng LGBT (lesbian, gay, bisexual, transgender) community. (Delia Cuaresma)

