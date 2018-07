Mukhang adik ang BF ko

by Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!



Hi Alex,

Nararamdaman ko na may babae ang mister ko! Laging ginagabi at ang sinasabi, overtime sa office! Kapag weekends naman, may seminar daw at overnight pa. Lagi rin nakaporma kapag umaalis. Panay na rin gym at bumibili ng mga pabango. May katext palagi at kapag tinanong ko, work daw yun. Paano ko ba malalaman kung may babae ang mister ko?

Cassie ng Obando

Hi Cassie,

Lahat ng sinabi mo ay maaring senyales na may babae ang mister mo. Pero maaring totoo rin naman ang sinasabi niya. Ang mga lalake kasi, pwera sa akin dahil mabait ako, hindi mo makikitaan ng senyales yan na nambababae. Sobrang ingat karamihan sa mga lalake, pwera ako dahil hindi ko gawain yan! Pero kung talagang gusto mo mahuli ang asawa mo, simple lang yan. Wag mong aawayin ha, hindi effective yan. Hintayin mong umuwi ng bahay at ipagluto mo ng masarap na pagkain. Kapag kumain at mabusog yan, marerelax yan. Pag narelax yan, handa mo ang banyo at paliguin mo ng warm water, siguradong marerelax yan! Pagkatapos maligo, bigyan mo ng wine habang nakikinig ng relaxing music. Siguradong tulog yan! Kapag sobrang himbing na ng tulog, gelatin mo at bigla mong gisingin! Maalimpungatan yan! Ito sabihin mo sa mister mo – ‘Magbihis ka bilis, umuwi ka na at hinahanap ka ng misis mo!’. Kapag nagmamadaling magbihis, huli! Confirm, may babae!

Hi Alex,

May bago akong boyfriend at mukhang nagdra-drugs! Sa tingin ko tumitira ng shabu! Kapag dumadalaw sa akin, laging aligaga! Mulat na mulat ang mata saka laging dinidilaan ang lips. Humihingi lagi ng tubig kasi uhaw na uhaw daw siya. Lagi rin palingon-lingon na akala mo may humahabol sa kanya. Lagi rin ako tinitext ng madaling araw, tapos may text ulit sa umaga. Pumapayat din siya at humuhumpak ang pisngi. Gusto ko na siyang hiwalayan. Ayaw ko sa adik! Paano ko po ba siya hihiwalayan?

Mika ng Pasay

Hi Mika,

Mukhang adik nga ang boyfriend mo sa shabu. Lahat ng sinabi mo, senyales na gumagamit ang boyfriend mo. At base sa kwento mo, mukhang maganda ang bigayan sa lugar ng boyfriend mo. Pero huwag kang mag-alala, hindi mo siya kailangang hiwalayan. Hintayin mo na lang matokhang. Kung naiinip ka, isumbong mo sa pulis at baka makakuha ka pa ng reward.

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com

facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007

