Mahal ka ng nanay mo

By Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!

Hi Alex,

Kahit nanalo si Manny Pacquiao ng knock-out sa 7th round, parang mahina na siya sumuntok at mabagal na. Hindi na masyado malakas tulad ng dati at nababasa na ang mga kilos niya. Mahina na rin ang depensa kaya tinatamaan na rin siya. Sa tingin ko kailangan na niyang magretiro. Dapat na bang magretiro si Manny Pacquiao?

Patrick ng Makati

Hi Patrick,

Nahiya naman si Manny Pacquiao sa’yo. Nakatrabaho ko si Pacquiao sa commercial. Kapag hinawakan mo ang kamay ni Pacquiao, sinasabi ko sa’yo para kang humawak sa bato. Madaling magsalita kasi nanunuod lang tayo, pero sa edad ni Pacquiao, malakas at mabilis pa rin siya. Kapag sinapak ka ni Pacquiao, kahit hindi ka tamaan, kahit hangin lang, babagsak ka. Sumuporta na lang tayo dahil nag-champion pa rin ang Pambansang Kamao! At suportado ko rin kung hanggang kelan niya gusto lumaban para sa bayan!

Hi Alex,

Twenty-five years old na ako at matagal ko na gusto ko mag-artista. Sabi ng nanay ko gwapo daw ako at mukhang artistahin. Nang pinanganak niya raw ako, mukha raw akong artista. Nakikita raw ng nanay ko na magiging isa akong sikat na artista. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin natutupad yun! Sabi ng nanay ko mas gwapo pa raw ako sa ibang artista! Paano po ba ako maging artista?

Carlos ng Novaliches

Hi Carlos,

Sabi ng nanay mo, gwapo ka at pwede kang maging artista. Sabi ng nanay mo, mas gwapo ka pa sa ibang artista. Pero hanggang ngayon hindi ka pa rin artista. Ang ibig sabihin nun, sa mga mata lang nanay mo na mukha kang artista. Ganyan talaga ang mga nanay, may kasabihan ngang ‘love your own!’. Sa nanay, gwapo ang kanyang anak. Pero kung pinipilit talaga ng nanay mo na mukha kang artista, eh bakit hindi ang nanay mo ang mag-produce ng pelikula mo!

Hi Alex,

Anong mas masakit kapag papaluin ka ng nanay mo, tsinelasin o sapatusin?

Marky ng Tondo

Hi Marky,

Wala! Parehas siyang masakit! Kaya dapat sundin natin ang mga magulang natin lalo na ang nanay natin!

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com

facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007

