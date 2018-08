Takot na ang mga alien

1 SHARES Share Tweet

By Alex Calleja

Ang column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!

•

Hi Alex,

Usong-uso ang maong na sira-sira ngayon. Nakita ko sa mall, ang daming pagpipilian, may iba konti lang ang sira, ang iba, halos buong pantalon sira na. May mga iba, sa harapan ang sira, ang iba sa likuran. Gusto kong bumili ng ganitong klase ng maong. Ano ba ang magandang style?

Nessy ng Mandaluyong

Hi Nessy,

Wag kang bumili! Kapag bumili ka ng sirang maong, ikaw ang may sira! Kung may maong ka, sirain mo na lang, parehas din ang dating nun!

•

Hi Alex,

Madalas magloko ang remote control ng TV namin. Mahirap kapag nasisira ang remote control kasi kailangan mo tumayo para hinaan o lakasan ang volume o para maglipat ng channel. Ang tanong, kapag nagloloko na ba ang remote control, kailangan na ba bumili ng bago o ipagawa sa repair shop?

Matilda ng Divisoria

Hi Matilda,

Kapag nagloloko ang remote control, wag kang bumili ng bago o ipagawa sa repair shop, sayang lang ang pera. Madaming paraan para maayos ang naglolokong remote control! Una, hampasin mo hanggang umayos. Dapat sakto lang ang hampas. Pangalawa, hipan mo, yung malakas pero walang kasamang laway. Kung ayaw talaga, check mo ang battery at baka mahina na. Wag kang susuko agad-agad!

•

Hi Alex,

Napakalaki ng earth. Napakalaki ng solar system. Napakalaki ng universe. Kaya naman madaming naniniwala sa alien. Pero kung talagang may alien, bakit walang pumupunta sa planeta natin. Bakit hanggang ngayon, walang nakakakuha ng totoong picture o video ng isang alien. Totoo kaya na may alien?

Micky ng Guadalupe

Hi Micky,

Naniniwala ako na may alien. Nasabi mo nga na napakalaki ng universe para isipin na tayo lang ang nabubuhay. Sigurado ako na sa ibang parte ng universe may katulad din natin, hindi naman sakto pero may ibang nilalang din sa ibang parte ng kalawakan. Kaya lang naman sila hindi bumibisita dahil natatakot sila. OO, sila ang natatakot. Napapanuod mo ba sa Youtube at Facebook ang mga kalokohan na ginagawa ng tao. Kung ikaw alien bibisita ka ba sa atin. Nakita mo ba si Donald Trump. Takot ang mga alien sa kanya! Isama mo na si Nicki Minaj at Dennis Rodman, takot din ang mga alien sa kanila.

•

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com

facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007

Related

comments