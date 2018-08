Ang birthday wish ni Barbie Forteza

Nang umulan ng blessings, lahat na yata nasalo na ni Barbie Forteza: Matiwasay na career, well-loved series na “Inday Will Always love You,” supportive na pamilya, sweet boyfriend at mapagmahal na mga fans.

May mahihiling pa kaya siya?

Nang tanungin namin ang Kapuso actress kung may wish pa ba siya ngayong 21st birthday niya, isa lang daw ang gusto niya: Good health para sa kanya at sa mga taong mahalaga sa kanya. Hindi na daw siya hihiling ng materyal na bagay dahil halos lahat, nasa kanya na.

So there! (Delia Cuaresma)

