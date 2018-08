Dingdong Dantes at Dennis Trillo, sanib-pwersa

3 SHARES Share Tweet

Opisyal na ngang inanunsyo ng GMA Network ang pinakaaabangang pagsasanib-pwersa nina Kapuso Primetime King Dingdong Dantes at Kapuso Drama King Dennis Trillo para sa upcoming series na “Cain at Abel.”

Ito ang kauna-unahang pagkakataon na magkakasama sa isang proyekto ang dalawang sikat at respetadong aktor ng network.

Ngayon pa lang, tila hindi na makapaghintay ang fans na mapanood ang kanilang much awaited soap opera.

Very excited at overwhelmed din naman sina Dingdong at Dennis sa kanilang pagsasamahang proyekto lalo pa at dalawang direktor ang mangunguna sa seryeng ito na sina Mark Reyes at Don Michael Perez.

Bukod pa diyan, makakasama rin nila sa show ang naggagandahan at seksing-seksing sina Solenn Heussaff at Sanya Lopez.

Present din ang mga beteranong sina Chanda Romero, Ronnie Henares, Carlo Gonzales at si Boy 2 Quizon.

Related

comments