Anne Curtis, handang makipagsabayan kay Regine V.

By ROWENA AGILADA

KINAKARIR ni Anne Curtis ang pagbo-voice lessons bilang paghahanda sa upcoming concert niya on Aug. 18 sa Smart-Araneta Coliseum. In line ito sa 21st showbiz anniversary niya.

Billed “AnneKulit: Promise Last Na ‘To,” isa sa mga special guest si Regine Velasquez. May production number sila ni Anne na aniya, pinaghahandaan niya si Regine. “Bosesan na ‘to. Biritan, kaya nagbo-voice lessons ako. Malaki na ang improvement ng boses ko. Kaya ko nang makipagsabayan kay Ate Regine (laughs),” said Anne.

Makikipagbiritan din siya sa Aegis na aniya, kabisadung-kabisado na niya ang kanta ng mga ito. Excited din si Anne sa production number nila ni Sarah Geronimo. Other guest performers are James Reid and Ex-Battalion.

Promise ni Anne, full of fun, entertainment, more eye-popping dance moves, magnificent sets and costumes ang “AnneKulit: Promise Last Na ‘To.” Kaabang-abang ang costumes ni Anne na aniya, mas mahal pa sa budget ng kanyang concert. Bongga!

Guwardiyado

Hindi bababa sa sampung bodyguards meron ang isang kilalang personality (KP). Sa bahay nito sa isang exclusive village, nakikita ng mga kapitbahay ang mga bodyguard ng KP na nagbabantay araw at gabi.

Bawal kausapin ang mga bodyguard. Isang neighbor ng KP ang nagpatulong sa isang bodyguard para buhatin ang isang air-conditioning unit. Tumulong naman ito, pero sinabihan ang neighbor na bawal sila kausapin.

Birthday girl

Birthday ni Marian Rivera last Aug. 12 at sa halip na siya ang regaluhan, siya ang nag-regalo sa mga batang may bingot na nasa pangangalaga ng Smile Train Organization. Forty children ang makikinabang sa R500,000 na binigay ni Marian para maayos ang bingot ng mga ito.

Anang Kapuso Primetime Queen, kakaibang saya ang nararamdaman niya kapag may natutulungan siya. Wish nga niyang lahat ng mga batang may bingot ay magkaroon ng magagandang ngiti.

A few days before her birthday, nagkaroon ng intimate birthday party si Marian sa bahay nila ni Dingdong Dantes somewhere in Makati City. Dumalo ang mga nakatrabaho niya sa “Super Ma’am” na sina Kim Domingo, Ashley Ortega, Kristoffer Martin, Shyr Valdez, Meg Imperial, Joyce Ching, Boobay, Kevin Santos, Mark Andaya, Andrew Gan at direk LA Madridejos.

Siyempre, may sariling celebration si Marian with her hubby Dingdong and daughter Zia.

