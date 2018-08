Enchong, open sa fling?

By DELIA CUARESMA

Aba’y masubukan nga kaya itong si Enchong Dee?

Narinig naming kasi recently na open pala itong gwapitong actor sa pakikipag-fling!

Ayon sa kanya, normal lang daw ito, lalo na sa kanyang age group.

Nabunyag ito recently sa kanyang guest appearance sa “Tonight With Boy Abunda.”

Nang tanungin ang actor kung “Totoo ba na at one point, nagka-fling ka in one of your travels? Do you go for one-night stand?”

Ang sagot ni Enchong, “Of course.”

Dagdag niya, “Siguro hindi mo ma-avoid iyan, like, sometimes you go out, you party and you meet other people, and that’s normal, especially for my age.”

Aniya pa, hindi raw niya ito hinahangad o hinahanap pero hindi naman daw siya tatanggi kung sakaling mangyari.

“Kumbaga, if it happens, it happens. I think it’s hypocrite for me to say na, ‘No, we don’t do that.’ Come on!”

