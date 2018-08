Liza, nasaktan

By DELIA CUARESMA

GRABE pala ang nangyari kay Liza Soberano nitong huli.

Aba’y na-injure pala ang dalaga sa sobrang intense ng mga fight scenes sa “Bagani,” ang show niya with Enrique Gil na malapit na magtapos.

Ikinuwento niya kung anong nangyari nang humarap siya sa media nitong Linggo.

Ani Liza, nabalian siya ng daliri ng tamaan ito ng espada ng kanyang co-actor na si Justin Cuyugan.

Kuwento niya, “Kasi when we were doing the scene, I guess, we were really feeling it and medyo nagmamadali din kami kasi umuulan and we have to get the show before it starts raining.

“We were able to practice the scene before we took it.

“But in the middle of the scene, I guess the emotions were too over.

“Accidents happen and natamaan ‘yung kamay ko nung sword. It got fractured, but it’s fine now.”

Hay, makakahinga na kami ng maluwag.

Ingat-ingat kasi, Liza!

