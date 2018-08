Myrtle, pinagdiinang hindi siya retokado

MARAMI ang nakapansin ng tila paglobo diumano ng boobs ni Myrtle Sarrosa.

Halatang-halata daw ito diu­mano lalo na sa trailer ng kan­yang bagong pelikula na “Wander Bra.”

Ani ng ilan, hindi daw ito pang­karaniwan at malamang ay “thank you dok.”

Agad naman itong pinabulaan­an ng 23-anyos na dalaga.

Aniya sa interview sa Pep, “Wala po, gano’n pa rin po siya.”

“I’m still the same person na nakita niyo before and, for this film,” dagdag pa niya.”

Kahit siya man din daw ay na­sorpresa sa itsura ng boobs niya sa trailer ng pelikula.

“Medyo na-weirduhan nga ako,” sey niya.

“Super laki ng boobs ko for this character, but wala akong binago.”

Duda raw niya may gamit na “special effects” kung kaya’t ga­noon ang naging hitsura ng kan­yang boobs sa pelikula.

“Pero at the same time, hindi ko hinahangad na gano’n kalaki yung boobs ko,” aniya.

Eh ‘di, okay! (Delia Cuares­ma)

