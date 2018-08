Solenn, mag-isang inayos ang bahay

By RUEL J. MENDOZA

PROUD na pinakita ng Kapuso actress na si Solenn Heussaff sa pamamagitan ng isang video blog ang bagong bahay nila ng kanyang mister na si Nico Bolzico.

Tawag ni Solenn dito ay “Casa #SosBolz.”

Pina-renovate nila ang nabiling bahay na four years old nang na­gawa. Meron itong spacious liv­ing room, may TV room, outdoor area para sa pet turtle nila na si Patato, guest room, master’s bedroon, kitchen at ang sariling mini walk-in closet ni Solenn.

Hindi na nag-hire ng isang in­terior designer si Solenn dahil siya na mismo ang nag-decorate ng tahanan nila ng kanyang mis­ter. Gusto raw niyang magkaroon ito ng personal touch.

Sa pamamagitan ng kanyang vlog, nagbigay ng DIY (Do-It-Yourself) tips si Solenn kung paano i-decorate ang sariling bahay.

“I believe a house has to be a HOME. It has to feel cozy and personal. So if any of you are thinking of decorating your own home, I wrote down some of my personal tips. You can also watch the video below to see me ‘in ac­tion.’ Lol,” sey ni Solenn.

Pinakita rin ni Solenn ang fu­ture baby room. Pero mabilis na nilinaw niya na hindi pa siya buntis.

“And what people have been waiting for. This is not my com­ing out video, and no I’m not pregnant. This is my future baby room.

“Right now there is nothing and I don’t want to jinx it so I’m think I’m going to make it into an art studio or maybe put a treadmill or something, I’ve liter­ally been in this house for a week so there,” diin pa niya.

Kasama rin sa mga tips ni Solenn ay ang how to declutter, how to check the electrical, piping and drainage functions, how having plants gives your place a little life, how to in­vest in a good mat­tress and kitchen ap­pliances, and that one all-important accent in every room.

