Ayaw pangunahan

By ROWENA AGILADA

SABI na nga ba, playtime lang ang lahat!

Ito ay ‘yung tungkol sa usapang kasalan nina Luis Manzano at Jessy Mendiola sa socmed na may pa-detalye pa ng color theme kuno nito.

Na-bash tuloy pati ‘yung post ni Jessy na tila may suot siyang engage­ment ring. Ika ng netizens parang nagpapahiwatig raw si Jessy kay Luis na mag-propose na ito ng kasal.

Itinanggi ni Luis na engaged na sila ni Jessy. Wala pa raw nagaganap na wedding proposal.

Sa panayam kay Congresswoman Vilma Santos-Recto, aniya, updated siya sa lovelife ni Luis. Pero ayaw niya itong pangunahan kung may da­pat itong i-announce.

Ayon pa sa actress-politician, hindi niya masabi kung maiiyak siya sa wedding day ng panganay niyang anak sakaling magdesisyon nang magpakasal sina Luis at Jessy.

Balik-Araneta

Balik-Araneta Coli­seum si Daniel Padilla para sa kanyang third major concert on Oct. 13. Billed “Back at the Araneta,” ito ang paghahandaan ni Daniel pagkata­pos ng promotion ng movie nila ni Kathryn Bernardo, ang “The Hows of Us.” Show­ing ito on Aug. 29 sa mga sinehan nation­wide.

Si Kathryn naman ay magsisimula sa bago niyang movie, “3 Words to Forev­er” with Sharon Cuneta and Richard Gomez with Cathy Garcia-Molina at the helm na siya ring direktor ng “The Hows of Us.”

Makakalaya na?

Nangangamoy paglaya na nga ba si Bong Revilla? How true kaya ang balitang diumano, malapit na siyang makalabas sa kulungan niya sa PNP Custodial Center bandang October?

Umaasa ang kanyang pamilya at supporters na makakamit na ni Bong ang hustisya. Four years na siya sa kulungan dahil sa kasong plunder.

Birthday ni Bong sa Sept. 25 at belated birthday gift sa kanya at advanced Christmas gift na rin sakaling makalaya siya sa October.

Huli na

Farewell episode today ng “Hindi Ko Kayang Iwan Ka” at inaabangan ng televiewers kung ano’ng mangyayari kina Jack­ielou Blanco (as Elvira) at Jackie Rice (as Ava). Sobrang sama ng kanilang respective karakters na kinaiinisan sila ng televiewers.

Kaabang-abang din kung magkakabalikan ba sina Yasmien Kurdi (as Thea) at Mike Tan (as Marco) para mabuo muli ang kanilang pamilya.

