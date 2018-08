Daniel Padilla, malupit na BF

By ROWENA AGILADA

SA MEDIACON ng “The Hows of Us,” inamin ni Daniel Padilla na more than five years na sila officially together ni Kathryn Bernardo at going strong ang kanilang relasyon.

Six years naman sila bilang magkatrabaho na almost everyday ay magkasama sila. Hindi ba sila nagkakasawaan? Ani Daniel, sanay na siyang parati silang magkasama.

Aniya pa, marami pa silang gustong gawin ni Kathryn sa kanilang personal life. Looking forward siya sa marami pang travels na gagawin nila.

Sey naman ni Kathryn, mahirap din ‘yung parati silang magkasama ni Daniel. Nagkakapikunan sila, lalo na kapag pareho na silang pagod sa trabaho.

“But we grow together. Hindi namin sinasakal ang isa’t isa. Nagbibigayan kami. Hinahayaan ko siyang magkaroon ng time with his family and friends. Ganu’n din ako sa family ko. Siyempre, mas gusto ko na parati kaming magkasama,” words to that effect na pahayag ni Kathryn.

Sabi ni Daniel, malupit siyang boyfriend. Struggling BF siya dahil 24-hour job ang pag-e-effort niya sa relasyon nila ni Kathryn.

“Hindi porke kayo na, magiging komportable ka na. Marami pa kaming plano. Dapat sineseryoso ang relasyon. She makes me a better person,” ani Daniel.

Ayon kay Kathryn, nakikita niya ang future niya with Daniel. “Bakit ko patatagalin ang isang relasyon kung wala akong nakikitang future with him? Kapit-kamay kami para lalong maging matatag ang relasyon namin.”

Proud

Si Cathy Garcia-Molina ang direktor ng “The Hows of Us” na sobrang proud kay Daniel. Mahusay daw nitong naitawid ang mga eksena na hindi niya kailangang idirek ito.

Same din daw with Kathryn. “Marami ang may doubt sa capacity ni Kathryn, pero naibigay niya ang hinihingi sa mga eksena,” ani Direk Cathy.

Sa Amsterdam kinunan ang film. Sabi nina Daniel at Kathryn, gusto nilang bumalik uli doon.

Showing on Aug. 29 sa mga sinehan nationwide ang “The Hows of Us,” handog ng Star Cinema.

