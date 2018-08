Direktor umaasa pa rin kay John Lloyd

By ROWENA AGILADA

TATLONG pelikula pa ang gagawin ni Direk Cathy Garcia-Molina sa Star Cinema bago siya mag-retire. Magma-migrate na siya sa New Zealand with her children and non-showbiz boyfriend.

Natapos na ni Direk Cathy ang “The Hows of Us” na pinagbibidahan nina Daniel Padilla at Kathryn Bernardo. Showing na ito on Aug. 29 sa mga sinehan nationwide.

Next na gagawin ni Direk Cathy ay “3 Words to Forever,” ang reunion movie nina Sharon Cuneta at Ormoc City Mayor Richard Gomez na kasama rin si Kathryn. Then, another movie with Piolo Pascual.

Umaasa pa rin si Direk Cathy na sa huling pelikula niya’y muli niyang makakatrabaho si John Lloyd Cruz. Nami-miss na raw niya ang favorite actor niya.

Anong sey mo JL?

Nag-away

In any case, alam ba ninyo na nag-away si Direk Cathy at Daniel sa shoot ng “The Hows of Us” sa Amsterdam? Na-offend ang director at nasaktan kay Daniel. Ka-tropa kasi ang tingin ni Daniel kay Direk Cathy na nakakalimutan niyang nagtatrabaho sila.

Sey ni Daniel, “Minsan, hindi ko maibigay ‘yung hinihingi niyang akting. Minsan, pagod na rin si Direk. Pareho na kaming pagod.”

Pa-sexy?

Kuwento naman ni Direk Cathy, minsan ay inaaway rin siya ng mommy ni Kathryn. Kung anu-ano raw ang ipinapasuot niya kay Kathryn. Sa “The Hows of Us” kasi may mga eksenang nagpakita ng skin si Kath.

Sabi naman ni Daniel Padilla, napag-usapan na nila ni Kathryn ang sexy outfits nito. Hindi naman bastusin ang dating ng girlfriend niya.

First movie

First movie ni Darren Espanto ang “The Hows of Us” na aniya, happy siya na nakatrabaho ang KathNiel love team. Wala siyang acting workshop at sa Amsterdam ang first shooting day niya.

Sinindak agad siya ni Direk Cathy. “Wala na bang iba?” sey nito. Good time lang pala niya ‘yun kay Darren. In fairness, naka-deliver naman ang bagets, ayon kay Direk Cathy.

