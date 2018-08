Julia ready na sa love scenes?

1 SHARES Share Tweet

BAGAMA’T aminadong ready na siya sa mga mas mature na roles, nilinaw ni Julia Barretto na hindi ibig sabihin ay willing na siyang gumawa ng love scenes.

“Sobra naman ‘yung love scenes, ‘wag naman muna please,” mungkahi ni Julia nang tanungin siya ukol dito sa isang press conference.

Eh, kung kissing scenes kaya?

Sagot niya, “Kung kissing, sana sa pelikula muna.”

Una rito, nagpahayag si Julia ng willingness to do “intimate scenes” para sa bago niyang TV show na “Ngayon At Kailanman.”

Sey niya, “You know what, we have really, really good writers. I trust that matitimpla nang maayos ‘yung mga intimate scenes. I know na they’re gonna make it, of course, age-appropriate pa rin, siyempre medyo mature na.”

Sang-ayon naman daw dito ang leading man niya na si Joshua Garcia.

“Joshua and I are getting older na rin, I guess more matured. We gonna appreciate it if we will be able to explore, take a few risks para lang mas totoo, mas realidad.”

Okay, let’s wait and see. (Delia Cuaresma)

Related

comments