Klaudia Koronel naimbyerna

0 SHARES Share Tweet

By ARIEL FERNANDEZ

GALIT at nanggigigil ang dating sexy star na si Klaudia Ko­ronel, kilala na ngayon sa tunay niyang pangalang Milfe Zhang, matapos na muntik nang mawa­la ang kanyang isang bagahe ng dumating sa Ninoy Aquino International Airport may halos dalawang linggo na ang naka­karaan.

Ayon kay Koronel, dumating siya sa bansa nitong Aug. 20 mula sa America subalit nang dumating siya sa Manila sakay ng Hongkong Air, nawala ang kanyang box na naglalaman ng mga pasalubong, gamot ng kan­yang ina, at mga mahahalagang documents kagaya ng titulo ng lupa.

Matapos na kanyang ireklamo at mag-file ng complaint paper, may ilang araw na wala naman tawag or ano mang pasabi mula sa cargo at nang may makausap siya isang staff sa cargo, nag init ang ulo niya dahil sa sagot na nakuha na daw ang kanyang box at may nag claim na kaya naman napasugod na siya sa airport.

Hindi umano maaari na mawala ang bagahe niya at si-nabing “Ako si Klaudia Koronel, artista at nagbabalik sa bansa at magagalit ako.”

Matapos ang paghahanap, napag-alaman na hindi naman pala nawawala at ibang tao or pasahero ang tinutukoy na na­kuha na ang bagahe.

Related

comments