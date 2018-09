Hindi type?

3 SHARES Share Tweet

Nilinawni Nathalie Hart na wa niya type ang beauty ni James Reid, ito ay dahil na rin sa patuloy na pag-ugong ng tsismis na may nakaraan sila.



Ani ng aktres, inis na inis na nga raw siya sa patuloy na pagkalat ng tsismis na ito.

Sey niya, “My god, anong pakialam ko sa kanya? No of­fense, ha?

“Bakit nila nili-link sa akin yung tao? Tumigil na sila. My god, ang laki-laki na ng tiyan ko!”

Buntis ngayon si Hart sa kanyang unak anak sa boy­friend na si Mayank Sharma.

“Gusto ba nila pagmumurahin ko sila isa-isa? Kasi pumapatol talaga ako. Wala akong pakialam,” dagdag niya patungkol sa mga nagpapakalat ng tsismis.

Ipinagdiinan ni Nathalie na never daw sila naging mag-jowa ni James.

“We never dated. No! Wala!”

Eh ano naman ‘yung masasabi niya sa picture na kumakalat na tila hinahalikan siya ni James, aber?

Paliwanag niya, “Picture-picture lang yun! It was a birthday, we were all there dun sa bahay nila. And it was such a long time ago! I was so young back then. Twenty-two years old yata ako.

“My god, 26 years old na ako! I’m such a lola! Kalimutan niyo na!”

Bakit ba parang diring-diri siya kay James? Guwapo naman ito, sey namin.

Hirit ni Nathalie, “So what kung gwapo siya? Hindi lang naman siya ang guwapo sa mundo.”

Fine! (Delia Cuaresma)

Related

comments