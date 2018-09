Aljur Abrenica at Kylie Padilla, ikakasal na

2 SHARES Share Tweet

By ROWENA AGILADA

PERSONAL nang nagkakilala sina Aljur Abrenica at Liezl Sicangco, mother ni Kylie Padilla, noong dumating ito kamakailan sa Pilipinas. Dinalaw ni Liezl si Kylie at ang apong si Alas Joaquin.

Nakilala rin ni Liezl ang pamilya ni Aljur at isinama pa siya sa resort ng mga ito sa Batangas. ‘Andun din ang girlfriend ni Vin Abrenica na si Sophie Albert na kapamilya na ang turing sa dalaga.

May tsika na magpapakasal na sina Aljur at Kylie sa December this year. Simple wedding ‘yun, pero wala pang ibang detalye. Wait na lang tayo sa announcement nina Aljur at Kylie.

Matutuwa si Robin Padilla dahil talagang gusto niyang maikasal na sina Aljur at Kylie para maging legal na ang kanilang pagsasama.

Beach wedding

Sa Dec. 17 naman ang kasal ni Lotlot de Leon sa Lebanese fiancé niyang si Fadi El Soury. Beach wedding ‘yun na gaganapin sa isang resort sa Batangas.

Suportado ni Janine Gutierrez at mga kapatid niyang sina Jessica, Maxine at Diego ang kanilang Mommy Lotlot at may participation sila sa gaganaping wedding.

Happy sila for their mom na ikakasal muli ito. Matagal na nilang kilala ang fiance nito at nakikita naman daw nila na mahal na mahal nito ang kanilang mommy.

Invited kaya sa kasal ni Lotlot ang kanyang Mommy Nora Aunor?

Samantala, may tsika na diumano, na ang ex-husband ni Lotlot na si Ramon Christopher Gutierrez ay nakipagbalikan kay Tina Paner. How true, Ynez Veneracion?

Masungit

Ibang Carla Abellana ang mapapanood sa upcoming teleserye niya sa GMA7, ang “Pamilya Roces.” Masungit at mainitin ang ulo ang gagampanan niyang karakter.

Ani Carla, nasanay siya sa goody-goody roles na ginampanan niya sa mga teleserye dati, kaya challenge sa kanya ang bagong role na ipinagkatiwala sa kanya.

In real life, hindi siya masungit at mainitin ang ulo. Happy person siya, ani Carla.

Missing in action naman ang boyfriend niyang si Tom Rodriguez. Miss na si Tom ng Kapuso viewers. Matagal-tagal na ring hindi siya napapanood sa isang regular series. What’s up, Tom?

Related

comments