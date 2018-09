Cogie Domingo, balik-pelikula

By ROWENA AGILADA

Balik-pelikula si Cogie Domingo. Huli siyang napanood sa “Muli” noong 2010 kung saan na-nominate siya for best actor sa Gawad-Urian.

Comeback movie ni Cogie ang “Man & Wife (Gulong ng Palad)” kung saan isang special role ang gagampanan niya. Kontrabida ang karakter niya rito. Aniya, tinanggap niya ang project dahil sinabi sa kanya ni Direk Laurice Guillen na markado ang role niya dito.

Ani Cogie, nag-workshop pa siya for his role. First time niya katrabaho si Direk Laurice at aniya, metikulosa ito. “Feeling ko nga, parang nagbalik ako sa eskuwelahan. Parang bago pa lamang ako umaarte sa harap ng kamera. Ang tagal na rin kasi. It’s been eight years,” ani Cogie.

About his personal life, inamin ni Cogie na may pinagdaraanan sila ngayon ng non-showbiz partner niya. Sinisikap nilang ayusin ang kanilang relasyon. May 6-year-old daughter sila.

He is 33 years old now at ani Cogie, nag-mature na siya. Seryoso na siya sa mga bagay-bagay. Wala nang bisyo.

Common knowledge na gumamit noon si Cogie ng illegal drugs. Aniya, nagbago na siya. Na-realize niya na hindi lamang ang buhay niya ang kanyang sinisira, kundi pati ang mga taong malalapit sa kanya. Ang payo niya sa mga kabataan, “Stay away from drugs. Wala mabuting dulot ‘yan. Masisira lang ang buhay n’yo.”

