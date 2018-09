Pia Wurtzbach, kabogera

NAGPA-INIT si Pia Wurtzbach kamakailan sa Instagram.

Ito ay sa pamamagitan ng pag-post ng isang super hot photo of herself in nothing but lingerie.

Sa litrato, litaw na litaw ang mga kurba ng dating syota ni Marlon Stockinger na sigurado kami ay naninigas sa gigil realizing kung ano ang kanyang pinakawalan.

Pinakawalan nga ba?

Take note, hindi lang mga kalalakihan ang nag-init sa photos ni Pia kundi pati mga kababaihan din.

At pawang mga celebs din ito, huh?

Ani fellow bauty queen Megan Young, “Girrrrrrl!”

Si Kim Domingo naman tila nainggit sa balakang ni Pia. Aniya, “Curves!”

Ang best friend naman ni Pia na si Pauleen Luna-Sotto ay napa “Yaaaas!!”

Di makapaniwala si Inah Feleo sa nakita. Aniya, “Unreal.”

Si Regine Tolentino naman ay tila napanganga. Aniya, “Perfect.”

Ikaw katoto, ano masasabi mo?

Sa kasalukuyan ang post ay meron nang 7,000 comments at almost 700,000 likes.

Ikaw na, Pia! (Delia Cuaresma)

