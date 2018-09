Happy heart si Glaiza de Castro

By ROWENA AGILADA

ISANG Irish surfing instructor ang nagpapasaya ng puso ngayon ni Glaiza de Castro. Nagkakilala sila noong nagbakasyon si Glaiza sa Siargao at ito ang kanyang naging surfing instructor.

Nasa getting-to-know stage pa lang sila, pero obvious na happy heart ngayon si Glaiza. Sa isang event ay nagsilbing photographer niya ang Irish surfing instructor .

Paalis patungong London si Glaiza para mag-aral ng Music Production. Aniya, susunod doon ang Irish surfing instructor. May bahay sa London ang parents nito.

For the longest time, single si Glaiza since nag-break sila ni Felix Roco. Na-link siya noon kay Benjamin Alves, but somewhere along the way ay nagkalabuan ang kanilang special friendship.

This time kaya, magtuluy-tuloy na ang pagiging happy heart ni Glaiza? Who knows, baka isang foreigner ang nakatakda for her?

Free again

Happy heart din si Sunshine Cruz ngayong annulled na ang kasal nila ni Cesar Montano. She’s free again at sobrang happy siya, pati ang tatlong anak niyang sina Angelina Isabelle, Samantha Angeline at Angel Franchesca.

Hindi kaya ang susunod na happy news ay magpapakasal na si Sunshine at boyfriend niyang si Macky Mathay? Kamakailan ay nag-post si Sunshine sa socmed na may suot siyang singsing na inakala ng netizens na engaged na sila.

Itinanggi ‘yun ni Sunshine na aniya, may inaayos pang legal aspect. Ngayong annulled na ang kasal nila ni Cesar, pwede nang magpakasal sina Sunshine at Macky. Maliban kung may inaayos pang legality sa parte ni Macky.

Tanggap siya ng mga anak ni Sunshine na parang mga anak ang turing niya sa mga ito. May anak din si Macky sa previous relationship niya.

Lonely hearts

Lonely hearts naman sina Kiana Valenciano at Sam Concepcion na kamakailan ay nag-break sila. Wala naman daw third party involved. Pero ayaw nilang sabihin ang dahilan ng kanilang hiwalayan.

Botong-boto pa naman kay Sam sina Gary at Angeli Valenciano, parents ni Kiana. Bata pa lamang si Sam ay kilala na nila ito and his family.

Sinasabi pa ni Gary sa mga interbyu na nakikita niya ang kanyang sarili kay Sam bilang total entertainer.

Friends pa rin naman sina Sam at Kiana. Nag-uusap pa rin sila paminsan-minsan.

