Richard Gutierrez nasuka, nandiri

CONFIDENT si Vice Gan­da na magugustuhan ng moviegoers ang “Fantastica,” entry sa 2018 Metro Manila Film Festival. “Su­musumpa ako na maganda, masaya at nakakatawa ang aming pelikula,” sabi ni Vice sa mediacon.

Sa trailer pa lang na ipinala­bas, tawanan na ang press, pati ang fans na naroon. Sanib-puwersa sa “Fantastica” sina Vice, Dingdong Dantes at Richard Gutierrez. Joke ni Vice, tinakot niya ang dalawa na mama­matay na siya, kaya gus­to niyang makasama ang mga ito sa isang pelikula.

‘Kaaliw si Rich­ard sa isang eksena nila ni Vice kung saan inila­bas niya ang kanyang dila at pinilit siyang sabihing mahal niya ito. Joke ni Richard, after ng take ay parang masusuka siya at diring-diring sa ginawa niya.

PDA

Aliw si Dingdong Dantes sa tatlong love teams na kasama nila sa “Fantasti­ca” na sina Ronnie Alon­te at Loisa Andalio, May­may Entrata at Edward Barber, Kisses Delavin at Donny Pangilinan. Ani Dingdong, naaalala niya noong ba­guhan pa l ama n g siya na may ka-love team at nakikita niya ang sarili niya sa mga ito.

May PDA (Public Display of Affection) sina Ronnie at Loida noong mediacon ng “Fantastica.” Nakapatong ang isang kamay ni Ronnie sa lap ni Loisa and vice-versa habang ongoing ang Q & A portion. Di kaya naman, magka-holding hands sila o kaya’y nagbubu­lungan ng sweet nothings.

Behaved naman sina Donny at Kisses, Maymay at Edward na hala­tang walang something romantic na namamagitan between them.

OGL

Gustong isipin ni Dennis Trillo na natagpuan na niya ang kanyang one great love. Sa mediacon ng “One Great Love,” inamin niyang si Jenny­lyn Mercado ‘yun, no one else!

Ani Dennis, nararamdaman ‘yun kung she’s the one na talaga ang great love. Ang dami nang ups and downs na pinagdaanan nila ni Jenny­lyn sa kanilang relasyon.

Hindi lang masabi ni Dennis kung kailan ang wedding bells. Sooner or later, papunta na roon ang kanilang relasyon na aniya, getting stron­ger than ever.

Ang “One Great Love” ng Regal Entertainment ay entry sa 2018 Metro Manila Film Festival. Tampok din sina Kim Chiu, JC de Vera, Miles Ocampo, Marlo Mortel. Directed by Eric Quizon.

