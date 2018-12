Ang suki at honor student

ANG column na ito ay ginawa para sa mga taong may sulira­nin sa buhay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o malaking problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!

* * *

Hi Alex,

Ako po ay isang estudyante at hindi naman sa pagmamayabang, ako po ay consistent honor student. May classmate po ako na bestfriend ko rin na ang hilig mangopya sa akin kaya mataas din ang grades niya. Lahat ng exam namin nangongopya siya sa akin, mapa-quiz, mapa-major exam. Pati assignments sa akin din kumokopya. Medyo naiinis na rin ako kasi bawal nga ang kopyahan at dapat naman na mag-aral na siya. Ano ba ang gagawin ko?

Mylene ng Malabon

Hi Mylene,

Mahirap nga yang sitwasyon mo. Kapag hindi mo pinakopya yan, magagalit sa’yo yan! Sasabihin madamot ka. Pero delikado yan kasi kapag nahuli ka, masisira ang reputasyon mo eh honor student ka pa naman. Marami talagang mga ganyan, mahilig mangopya. Ang iba nga, nangongopya na, nanghihiram pa ng ballpen at nanghihingi ng papel! Ang kapal! Sagot mo na ang answer, may libreng pa-ballpen at pa-papel pa! Minsan nga, ang mga nangongopya, mas mataas pa ang score sa’yo kasi, hindi naman lahat ng sagot alam mo, eh kung yung hindi mo alam, alam niya! Ganito gawin mo, kapag exam, lapis muna ang gamitin mo. Isagot mo mali, tapos pakopya mo sa kanya. Pagkatapos niya mangopya, baguhin mo at ballpen ang isulat mo. Kapag lumabas ang exam at nagtaka siya kung bakit mababa siya, sabihin mo baka mali ang kopya niya!

* * *

Hi Alex,

Night shift po ako kaya hatinggabi ang pasok ko sa call center na pinagtratrabahuhan ko. Jeep ang sinasakyan papasok. Madalas po akong maholdap sa jeep. Sa sobrang dalas, may isang holdaper po na tatlong beses na ako naholdap! Namumukhaan ko siya at namumukhaan niya rin ako! Paano po ba malalaman kung may holdaper sa jeep?

Carlota ng Pasay

Hi Carlota,

Mahirap malaman kasi yung ibang mga holdaper, maayos na kung manamit. Pero ang madalas na modus ng mga holdaper eh ang hindi sumakay ng sabay-sabay. Saka ang pwesto nila, iba-iba. May nasa tabi ng driver at may nakaharang sa labasan ng jeep. Mag-ingat ka na lang. Dun naman sa sinasabi mo na tatlong beses ka na naholdap ng iisang holdaper, sana kinausap mo at humingi ka ng discount! Suki ka na eh!

