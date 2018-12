Kim Chiu sizzles in bathtub scene

AYAW seryosohin ni Kim Chiu ang sinabi ni Direk Eric Quizon na malaki ang tsansa niyang manalong best actress sa 2018 Metro Manila Film Festival for her performance in “One Great Love.”

“Ay, walang ganu’n. Nakakahiya naman. Basta ginawa ko lang ang best ko sa pelikula. Sana’y suportahan ito,” ani Kim.

Si Direk Eric ang gumanap na ama ni Kim sa “One Great Love” dahil aniya, parehong singkit ang mga mata nila ni Kim. “Kesa kumuha pa kami ng iba, ako na lang,” ani Direk Eric.

Inaabangan ang bathtub scene ni Kim with JC de Vera na ayon kay Direk Eric, sizzling hot. Pati ang love scene ng dalawa na kinunan sa bedroom.

May love scene din si Kim with Dennis Trillo na kinunan naman sa harap ng fireplace.

Ani Kim, alam ng boyfriend niyang si Xian Lim na may love scenes siya sa dalawang aktor at never naging isyu sa kanila.

Hindi lang masabi ni Kim kung makakayang panoorin ni Xian.

MAGSELOS PA KAYA?

Hindi na siguro magseselos si Marian Rivera kay Bela Padilla na kasama ni Dingdong Dantes sa “Fantastica.”

Matatandaang nagka-isyu kina Marian at Bela noong nagkasama sa isang GMA teleserye sina Dingdong at Bela. Mag-boyfriend-girlfriend pa lang noon sina Dingdong at Marian. Pinagselosan ni Marian si Bela na diumano, ikinulong niya ito sa banyo at kinompronta.

Happy wife na ngayon si Marian ni Dingdong at pregnant sa second baby nila. Siguro naman ay nabawasan o nawala na ang pagiging selosa ni Marian.

Magalit kaya siya kung malaman niya na noong Q & A portion ng mediacon, nakatingin si Dingdong kay Bela habang nagsasalita ito. Malayo naman ang pagitan ng kanilang mga upuan. Hindi lang namin alam kung nagbatian ba sila bago sila pumasok sa venue.

