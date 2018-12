Vice, Kim have happy hearts

HINDI napilit ni Vice Ganda si Kim Chiu na sabihin kung ilang months o year na sila together ni Xian Lim. Pero napaamin naman siya ni Vice na nagki-kiss sila ni Xian kapag nagta-travel sila tulad nu’ng nagpunta sila sa Tagaytay. Silang dalawa lang, ayon pa kay Kim.

Nang sabihin ni Vice kay Kim na happy siya for her, sumagot naman si Kim ng “Masaya ka rin naman ngayon, mama (tawag ni Kim kay Vice).”

Needless to say na si Calvin Abueva ang nagpapasaya kay Vice. Parehong happy hearts sila ni Kim.

Kaaliw ang pangangaroling nina Vice at Kim na ikinober ng “Ganda Gabi Vice.” Kinatok nila ang bintana ng ilang private cars at sumakay pa sila sa isang pampasaherong bus. Nakipag-selfie pa sila.

Naka-more than P2,000 ang dalawa na ibinigay naman nila sa Bantay Bata Foundation.

Jinx!

Marami ang nag-discourage kay Atty. Joji Alonso ng Quantum Films na huwag kunin si Jessy Mendiola dahil jinx daw ito. Pero hindi napadala si Atty. Joji sa sulsol ng ibang tao at kinuha niya pa rin si Jessy bilang lead sa “The Girl In The Orange Dress.” “Kapag kumita ang ‘The Girl In The Orange Dress,’ I’ll be happy for Jessy,”ani Atty. Joji.

Hindi rin si Jericho Rosales ang original choice bilang male lead role sa movie. May ibang aktor ang kinunsider. Hindi isyu kay Jericho kung second or third choice siya.

Mastermind

Sa “My Special Tatay,” nalaman na ni Edgar (Jestoni Alarcon) na ang asawa niyang si Olivia (Teresa Loyzaga) ang master mind sa mga krimeng naganap. Hiniwalayan siya ni Edgar, pero hindi niya matanggap.

Tutok lang sa iba pang kaganapan sa “MST” na paigting nang paigting ang mga eksena.

