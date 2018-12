Alden’s lucky number

0 SHARES Share Tweet

UNA naming nainterbyu si Alden Richards sa taping ng “Alakdana.” First TV series niya ‘yun sa GMA7 with Louise delos Reyes.

After that, nagkasunud-sunod na ang projects ni Alden hanggang naging dabarkads siya sa “Eat Bulaga” kung saan nabuo ang phenomenal love team nila ni Maine Mendoza. After eight years, super bongga na ang career ni Alden.

Super rich na siya at may mga negosyo na. Magta-tatlo na ang branches ng kanyang Concha’s restaurant. Next year ay magbubukas naman ang branch nito sa Silang, Cavite, bukod sa franchise niya ng McDonald’s sa Binan,Laguna na magbubukas din next year.

Last Dec. 8 ay ipinagdiwang ni Alden ang kanyang 8th anniversary in showbiz. Naging emotional siya sa surprise celebration na in-organize ng kanyang fans.

Mukhang eight ang lucky number ni Alden. Dec. 8 ang kanyang 8th showbiz anniversary ngayong 2018. Nataon pang Feast of Immaculate Conception. Kaya pala super blessed si Alden. So, 8-8-18, di ba?

On Dec 18, paalis naman si Alden with his family para mag-celebrate ng Christmas sa Los Angeles,USA. Babalik siya before New Year dahil kasama siya sa GMA New Year countdown on Dec 31.

DADALO KAYA?

Sa Dec. 17 na ang garden wedding ni Lotlot de Leon sa Lebanese fiancé niyang si Fadi del Soury sa isang beach resort sa Batangas. Sa isang interbyu kay Lotlot, sinabi niyang invited ang kanyang Mommy Nora Aunor.

Pero ayon sa isang source, wala pa raw natatanggap na wedding invitation si Nora. How true? Abang-abang na lang kung dadalo ang Superstar sa kasal ng kanyang “anak-anakan.”

DECEMBER BRIDES

This December din ang wedding nina Iza Calzado at Ben Wintle sa isang undisclosed place and date. Ikinasal naman sina Aljur Abrenica at Kylie Padilla noong Dec. 11. Nagawa nilang ilihim sa press ang venue at exact date na only their immediate respective families, relatives and some close friends ang nakaalam.

Nalaman na lang sa socmed matapos ang kanilang Christian wedding ceremony.

Related

comments