Vilma, naiinip na!

1 SHARES Share Tweet

NAIINIP na rin si Congresswoman Vilma Santos-Recto kung kailan magpapakasal sina Luis Manzano at Jessy Mendiola. Aniya sa phone patch interview sa kanya ng “Magandang Buhay,” gusto na niyang maging daughter-in-law si Jessy.

Kung si Cong. Vi lang ang masusunod, gusto na niyang magpakasal na sina Luis at Jessy. Nasa marrying age na ang anak niya, Luis is 37 years old, 26 naman si Jessy. Kahit may age gap ang dalawa, nagkakasundo sila.

Sabik nang magka-apo si Cong. Vi. Handa na siyang maging lola. Pero aniya, ang dalawa lang ang makakapagdesisyon kung kailan nila gusto magpakasal.

Bilang suporta kay Jessy sa MMFF entry nito, “The Girl In The Orange Dress” ay inimbita ni Cong. Vi ang lahat na panoorin ang pelikula.

‘Katuwa nga si Jessy dahil parati siyang naka-orange dress sa mga post niya sa socmed. May cameo role si Luis sa naturang movie ng Quantum Films na ayon sa producer na si Atty. Joji Alonso, nag-volunteer si Luis for the love of Jessy. Walang TF (talent fee) si Luis dahil baka hindi nila ma-afford, ayon pa kay Atty. Joji.

NAG-JAPAN

Hindi na sa San Francisco, USA magpa-Pasko si Alden Richards and his family, kundi sa Japan sila tumuloy. Umalis sila noong Dec. 18 and before New Year ang balik nila. Magho-host kasi si Alden sa GMA New Year’s Countdown on Dec. 31.

Hindi raw kasi kakayanin ng kanyang lolo ang mahabang biyahe dahil sa edad nito. Kahit ilang araw lang sila sa Japan, tiniyak ni Alden na susulitin nila ang bakasyon nila roon.

IN LOVE

Umalis din noong Dec. 18 si Janine Gutierrez kasama ang kanyang Daddy Ramon Christopher Gutierrez, mga kapatid na sina Jessica, Maxine at Diego and her boyfriend na si Rayver Cruz. Sa Los Angeles, USA sila magpa-Pasko, pero babalik sila before New Year.

For the love of Janine, gumawa talaga ng paraan si Rayver para makasama sa US trip ng pamilya ng kanyang girlfriend. Hindi niya ma-take na magkahiwalay sila ni Janine ngayong Pasko. In love, eh! ‘Yun na!

Related

comments