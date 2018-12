Sarah G., feeling kapamilya na

SOBRANG komportable na si Sarah Geronimo sa pamilya ni Matteo Guidi­celli. Hindi na siya nahi­hiyang makihalubilo sa pamilya ng kanyang boyfriend. Ilang beses na siyang naisama ni Matteo sa hometown nito sa Cebu.

Kamakailan ay muling isinama ni Matteo si Sarah sa Cebu. Binisita at pinasaya nila ang mga estudyante sa Gualandi Effata Catholic School for the Hearing Impaired.

Ayon sa source, parating magka-holding hands sina Sarah at Matteo. Super sweet na hindi mapaghiwalay. May lumabas pang photo sa socmed na kasama nilang nag-lunch ang lola at kapatid ni Matteo. Feeling belong na belong na si Sarah sa pamilya ni Matteo, huh?

Inaabangan kung kailan magiging officially Mrs. Matteo Guidicelli si Sarah. This 2019 na kaya? Five years na ang kanilang relasyon.

FAMILY DECISION

Pinatay na ang karakter ni Diego Loyzaga sa “Los Bastardos.” Ayon sa isang co-actor niya, family deci­sion daw na hindi na pabalikin si Di­ego sa naturang serye. Mabigat daw ang pinagdaraanan ni Diego at sana’y malampasan niya kung anuman ang gumugulo sa kanyang isipan.

Marami ang nanghihinayang dahil kauumpisa pa lamang ng serye ay nawala na agad ang karakter ni Diego. Sayang ang magan­dang opportunity na ibinigay sa kanya.

Siguro naman, may second chance pa rin si Di­ego kapag handa na muli siyang bumalik sa showbiz. Si JM de Guzman nga, naka-third chance na at naka­bangon muli sa kanyang career.

KAPUSO NA

Sigurado na ang paglipat ni Derek Ramsay sa GMA7. Pirmahan na lang ng kontrata ang hinihintay para maging certified Kapuso na siya.

Balita namin, may nakalatag nang teleseryeng gagawin si Derek na hopefully, magsisimula ang taping early part ng 2019.

Kapuso na rin si Kiray Celis at kasa­ma siya sa upcoming teleserye na pagbibidahan nina Jennylyn Mercado at Gabby Concepcion. Romcom ito at kasama rin sina Sheena Hali­li at Shaira Diaz.

