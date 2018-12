Angel Locsin, balik-TV

AFTER a long wait, balik-TV si Angel Locsin. Bi­bida na naman siya sa upcoming teleserye na “The General’s Daugh­ter.”

Ipinapalabas na ang teaser nito sa ABS-CBNat mukhang kaabang-abang ang bagong serye.

Action-drama ito, kaya challenge kay Angel ang action scenes niya.

Kahit may back injury siya, kina­kaya naman niya ang fight scenes. Ayaw pa nga niya magpa-double, kaya minsan ay hindi maiwasang magkapasa o magkasugat siya.

Ngayong 2019 na mapa­panood ang “The General’s Daughter” kung saan tam­pok din sina Albert Martinez, Janice de Belen, JC de Vera, Paulo Avelino, Ronnie Alon­te, Loisa Andalio, atbpa.

Kung magtutuluy-tuloy ang pagpu-push sa sing­ing career ni Golden Canedo, chances are sisikat ito at magiging matagumpay na singer.

Ani Golden, malaki ang ipinagbago ng buhay ng pamilya niya matapos na nag-champion siya sa “The Clash.” Maginhawa na ang buhay nila ngayon. May sarili na sil­ang bahay at sa­sakyan. Dati’y sa tricycle at jeep siya sumasakay.

Nitong nakaraang Pasko ay sa Ba­guio sila nag-celebrate ng kanyang pamilya. Memorable Christmas ever niya ‘yun, ayon kay Golden.

CHRISTMAS IN CANADA

Sa Toronto, Canada nag-Pasko ang mag-asawang Ariel Rivera at Gelli de Belen. Doon din sila magba-Bagong Taon kapil­ing ang mga anak nilang sina Joaquin at Julio. Balik-Pilipi­nas sila on Jan. 3.

Sa Canada nag-aaral ang mga anak nila na parehong nasa college na.

Joaquin is 20 years old at first year sa kursong Aviation. Julio is 18 at tungkol naman sa kinetics ang pinag-aaralan.

Nakatira ang mga ito sa par­ents at mga kap­atid ni Ariel. Once or twice a year ay dumadalaw doon sina Ariel at Gelli. Once a year na­man nagpupunta sa Pilipinas ang mga anak nila.

