Bong Revilla, nagbabalik

1 SHARES Share Tweet

TIYAK na ang pagbabalik-pelikula ni Bong Revilla matapos ang mahigit na apat na taong pagkakulong niya sa PNP Custodial Center. Sobrang na-miss daw niya ang paggawa ng pelikula, kaya excited na siyang masimulan ang kanyang comeback movie.

Naging super saya naman ang nakaraang Pasko kay Bong dahil magkakasama silang pamilya na nag-celebrate sa kanilang bahay. For the past four years ay sa PNP Custodial Center sila nagdiriwang ng Kapaskuhan.

Hindi lang sa pelikula inaabangan ang pagbabalik ni Bong. Nasasabik na rin ang kanyang fans and supporters na muli siyang mapanood sa TV.

Kapuso si Revilla, at siguro naman ay may inihahandang programa ang GMA Network para sa pagbabalik ni Bong sa telebisyon.

LOLA NA NAMAN

Lola na naman si Janice de Belen sa ikaapat niyang apo. Nanganak ang asawa ng anak niyang si Luigi ng baby girl, kaya super proud grandma si Janice.

Three girls and one boy na ang kanyang apo. Si Aga Muhlach ang biological father ni Luigi. Tanong ng netizens, bakit daw parang si Janice lang ang excited sa kanyang mga apo?

Siya lang daw kasi ang parating nagpo-post sa socmed kapag may bago siyang apo. Baka naman hindi lang mahilig mag-post si Aga sa socmed? For sure, happy and proud lolo rin si Aga.

BUNTIS NA NAMAN

Buntis na naman si Camille Prats. She’s nine weeks pregnant sa second baby ng second husband niyang si VJ Yambao. Baby girl ang una nilang anak. May anak si Camille sa yumaong first husband niyang si Anthony Linsangan, si Nathan. May anak ding lalaki si VJ sa previous relationship niya.

Mukhang ayaw pakabog ni Camille sa kanyang Kuya John Prats. Dalawa na ang anak ni John sa wifey niyang si Isabel Oli. Dalawa na rin ang anak ni Camille.

Sabagay, the more, the merrier, di ba?

NAHANAP NA

Magkasamang nag-celebrate nitong nakaraang Pasko sina Angelica Panganiban at Carlo Aquino with her adoptive mother at ilang kaanak.

Marami ang kinilig sa caption ni Angelica sa socmed na, “Nahanap ko na ‘yung nawawala.”

Is that you, Carlo?

Related

comments