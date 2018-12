Sue Ramirez, imbyerna

GALIT na galit itong si Sue Ramirez of late dahil diumano sa pambu-bully at pangha-harass na naranasan niya sa kamay ng isang netizen via social media.

Ayon sa mga tweet ng aktres, nagsimula raw ang pang-iinis sa kanya ng neti­zen sa Insta­gram.

As if to prove she’s tell­ing the truth, nag-post si Sue ng screen­shot ng mga mensahe ng kanyang basher.

Sabi pa niya, “To everyone who has the nerve to bash people on­line, always take note that there are laws against cyber bullying. do not wait for us to fight back.”

Sa screenshot, mababasa ang mga nakaiinsultong salitang ginamit ng netizen para ilarawan si Sue.

Among others, tinawag niya si Sue na maduming babae, walang career, at iba pa.

Ouch!

Mensahe ni Sue sa basher: “you have been harassing me for quite some time now and I don’t know what I have done to you for you to treat me this way.

“If you do not stop this bullying, I will take ac­tion against it.

“If it is not yet in your knowledge that there are laws against cy­ber bullying, then I am telling you now. STOP HARASS­ING ME.”

O, ayan huh? Magtigil na kayo, galit na si Sue! (DE­LIA CUARESMA)

