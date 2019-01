Naligaw kaya nahuli

ANG column na ito ay ginawa para sa mga taong may suliranin sa bu­hay na gusto ng agarang solusyon! Walang maliit o mala-king problema, lahat dito, pantay-pantay! Huwag niyo nga lang seseryosohin kasi hindi lahat ng mababasa niyo dito totoo! Good vibes lang! Simulan na natin!

* * *

Hi Alex,

Malapit na ang Three Kings kaya ang tanong ko po Tito Alex eh bakit na-late ang tatlong hari sa pagpunta sa sabsa­ban?

Alex ng Cabanatuan

Hi Alex,

Bago ko sagutin ang tanong mo ay ipapaliwa­nag ko muna kung ano ang Three Kings. Ang Three Kings o Tatlong Hari ay mga haring nagpunta sa sabsa­ban o manger para magdala ng regalo. Nakarating sila sa sabsaban dahil sinundan nila ang isang maliwanag na tala. Ang Three Kings sa Pilipinas ang naghuhudyat na tapos na ang Pasko at pwede ka ng magtanggal ng Christmas decors. Ngayon, para sagutin ang tanong mo, kaya sila nahuli eh dahil naligaw sila. Minsan kasi hindi nila makita ang tala dahil natatakpan ng ulap. Minsan naman maraming tala kaya nalilito sila. Hindi rin sila makakilos sa umaga dahil hindi nila kita ang tala. At higit sa lahat, wala pang Waze nun!

* * *

Hi Alex,

Maniwala ka sa man o hindi pero dalawampung fruit cakes ang natang­gap ko ngayong Pasko at Bagong Taon! Halos taon-taon, nakakatang­gap ako ng fruit cake na mahigit sa sampu! Ano ba ang gagawin ko sa mga natanggap kong fruit cakes?

Rose ng Makati City

Hi Rose,

Wag kang mag-alala! Matagal masira ang fruit cake. Iregalo mo next year! Mas maganda kung ireregalo mo rin sa mga nagregalo sa’yo!

* * *

Hi Alex,

May girlfriend ako at naubos ang pera ko da­hil sa regalo ko sa kan­ya ng Pasko at ng New Year. Ang problema, next month, Valentine’s Day naman! Panibagong gastos na naman! Ano ba ang gagawin ko para makatipid?

Nonie ng Las Pinas City

Hi Nonie,

Ang titigas kasi ng ulo niyo! Nagsabi na ako na kapag may parating na mga okasyon, makipag-cool off muna kayo o kaya awayin niyo para iwas regalo! Tulad ng Pasko at Bagong taon, dapat nakipag-away ka sa girlfriend mo para ligtas sa regalo! Pero nandyan na dyan! Ganito ang gawin mo para hindi ka gumastos! One week before Valentine’s Day, gumawa ka ng dahilan para mag-away kayo! Pali­pasin mo ang araw ng mga puso bago ka makipagbati! Tiis lang dahil walang sexy time pero at least nakatipid ka!

* * *

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com facebook/twitter/instagram: alexcalleja1007

