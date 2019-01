Tuloy pa rin

SO, tuloy pa rin ang BiGuel love team. Kahit nali-link si Bianca Umali kay Ruru Madrid, si Miguel Tanfelix pa rin ang kapareha niya sa upcoming teleserye ng GMA7. Kasama rin si Migo Adecer.

Mukhang interesting ang role ni Bianca, base sa ipinapalabas na teaser ng “Sahaya.” May under water scene siya na aniya, nag-aral pa siya talaga ng swimming at diving.

Just curious, wala kayang awkwardness kapag nagte-taping sina Bianca at Miguel? Iba kasi noong may something pa between them. Kapag iniinterbyu namin noon si Bianca, parati niyang sinasabi na ayaw niyang mag-entertain ng ibang suitors dahil si Miguel lang ang gusto niya.

Noon ‘yun. Iba na ang isinisigaw ng puso niya ngayon. May kilig pa kaya ang BiGuel love team?

TRABAHO LANG

Si Kylie Padilla naman ang love interest ni Ruru Madrid sa upcoming GMA series, “TODA One I Love.” Request nga ng fans, sana raw ay si Bianca Umali na lang ang ipinareha kay Ruru.

May asawa’t anak na raw kasi si Kylie. Management decision ‘yun , kaya irespeto na lang. Trabaho lang ‘yun para kina Ruru at Kylie. No choice sila kundi sumunod sa management.

Tuluyan na ring nabuwag ang GabRu love team nina Gabbi Garcia at Ruru Madrid. Si Khalil Ramos na ang nagpapasaya ng puso ngayon ni Gabbi.

SUPER LOVE

Super Love talaga ni Gerald Anderson ang kanyang mommy. Customized set of jewelry na ipinagawa niya sa Tessera Jewelry ang bonggang Christmas gift niya. May style raw ng mga alahas ang matagal nang nire-request ng kanyang mommy dearest na magkaroon ng mga ito.

Kaya sobrang nasorpresa ang kanyang mommy sa Christmas gift niya this year. Isa na ‘yung diamond-studded ring.

Ano naman kaya ang Christmas gift niya kay Bea Alonzo?

BIOFLICK

Nagsusyuting na pala si Robin Padilla ng bioflick ni Ronaldo “Bato” dela Rosa. Kung hindi pa nag-post ang aktor ng teaser ng pelikula, hindi pa malalaman na may ginagawa siyang movie.

Hopefully, maipalabas ang bioflick ni Dela Rosa bago mag-umpisa ang campaign period sa March. Kandidato sa pagka-senador si Bato.

