May bago nang babae?

MAY tsikang nakarating sa amin na diumano, spotted si Romnick Sarmenta na may kasamang non-showbiz girl sa isang restaurant na pag-aari ni Eloisa Matias, ex-girlfriend ni QC Mayor Herbert Bautista na kapatid ng estranged wife niyang si Harlene Bautista.

Hindi nagpakita ang source kay Romnick. Of all places, bakit daw kaya sa restaurant pa ng ex-GF ni Mayor Bistek dinala ni Romnick ang kasamang non-showbiz girl? Mukhang open na raw si Romnick na magkaroon ng bagong karelasyon, kaya siguro raw ay wala itong pakialam kung makarating kay Harlene na may idini-date na siyang bagong babae.

The same girl kaya ang kasama ni Romnick sa isang event a few months ago?

Sa isang interbyu, nagpahayag si Harlene na open na rin siya kung may darating na bagong lovelife. Alam daw ‘yun ni Romnick. Basta, nananatili silang magkaibigan kahit hiwalay na sila at may kanya-kanya nang buhay ngayon.

GUSTO NANG MAG-ASAWA

Si Carlo Aquino ba ang pinaringgan ni Angelica Panganiban na gusto na niyang mag-asawa ngayong 2019? Si Carlo na ba ang gusto niyang maging groom?

Bakit deadma lang si Carlo sa parinig ni Angelica? Wala pa nga silang inaamin na officially nagkabalikan na sila. O, hindi na kailangan dahil alam naman ng karamihan, lalo na ng kanilang immediate families and close friends ang tunay na namamagitan sa kanilang dalawa?

Whatever! Marami ang kinikilig at umaasang magiging bride and groom sina Angelica at Carlo. Nasa marrying age na sila pareho, Carlo is 32, 31 naman si Angelica.

Sa isang post nga ni Angelica sa socmed ay sinabi niyang nahanap na niya ‘yung nawawala. Si Carlo ba ‘yun?

MALUNGKOT

Ang lungkot naman ng salubong ng Bagong Taon kay Roderick Paulate. Dec. 31 ay pumanaw ang kanyang Ate Amelia Paulate-Angeles dahil sa pneumonia.

A day after Christmas ay nakatsikahan pa namin ang aktor-politician na aniya, masaya ang family reunion nila. Little did he know na ‘yun na pala ang huling Pasko na kasama nilang magkakapatid ang kanilang Ate Amelia. Nagulat na lang sila sa biglaang pagpanaw nito pagsapit ng Bagong Taon. Our condolences sa pamilya Paulate.

