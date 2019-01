Matteo seryoso kay Sarah

MAY nakapagtsika sa amin na isang friend daw ni Matteo Guidi­celli ang nag-joke na baka hindi naman siya seryoso sa pakikipag-relasyon kay Sarah Geronimo. Baka raw trip-trip lang ni Matteo si Sarah. Baka raw saktan at paiyakin lang niya si Sarah.

Ang sabi raw ni Matteo, super love niya si Sarah at seryoso siya sa kanilang relasyon. Mag-si-six years na together sina Mat­teo at Sarah at go­ing strong ang ka­nilang relasyon.

Walang ibang girl na na-link kay Mat­teo since naging “sila” ni Sarah. Faithful boyfriend ever si Matteo. Sa mga interbyu sa kanya, parati niyang sinasabing si Sarah na ang “the one” for him at gusto niyang makasama for the rest of his life. ‘Yun na!

Si Sarah naman, nagtatanong na kay Regine Velasquez tungkol sa pagpapakasal at buhay may asawa. Pahiwatig kaya ‘yun na plano na nilang magpakasal ni Matteo? May tsikang diumano, engaged na sila.

PLASTIK?

Na-plastikan kay Maja Salvador ang ilang viewers ng “World of Dance Philippines.” Pinuri niya ang isang leader ng dance group. May bingot ito sa labi at humanga si Maja sa katapangan nito sa pagharap sa mga pinagdaanan nito sa mga bully noong kabataan nito.

Humanga si Maja sa performance ng grupo nito at sinabi pa niyang maipagmamalaki ang mga ito. Nang ipakita ang ibinigay niyang score at ng dalawang co-judges niyang sina Billy Crawford at Gary Valenciano, pinakamababa ang ibinigay ni Maja. Nag-expect ang viewers na mataas ang ibibigay niyang score tulad nina Billy at Gary na parehong 95 ang ibinigay. Si Maja, 87 lang ang score niya. Ay, naku!

GOOD DAUGHTER

Good daughter talaga si An­gel Locsin. Wala siyang hindi gagawin para sa pinakamama­hal niyang ama. Bumili siya ng isang beach property sa Zam­bales para sa kanyang daddy.

Gusto kasi nito na magkaroon ng resthouse malapit sa da­gat, kaya naghanap siya talaga ng property na beach front. Maganda at tahimik ang lugar na ani Angel, sakto para sa mga nature lover.

Ayon sa isang source, marami nang properties ang naipundar ng aktres dahil ‘yun ang gusto ng kanyang daddy bilang investments niya.

