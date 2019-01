Kim Domingo, super-busy

GRABE pala itong si Kim Domingo. Si Curacha pala ang peg nito ngayon. Aba’y walang pahinga eh!

Apart kasi from her regular stint sa “Bubble Gang,” ito nga at lagare ito with another show, ang GMA series na “Toda One I Love.”

Hindi pa ‘yun. May pelikula rin siyang gagawin na kasama si Super Tekla!

Hindi naman siya nagrereklamo, of course.

Nang makausap nga naming siya nitong huli aniya “masayang-masaya” siya sa mga blessings na dumarating sa kanya.

Nagpapagawa pala kasi ng bahay itong si Kim at nakakatulong daw na malaki na super busy siya.

Okay din kay Kim na halos puro comedy ang nilalabasan niya dahil nakaka-good vibes daw.

“Ang gaan-gaan lang ng feeling, parang hindi ka nagtratrabaho,” sey niya.

Sa “Toda One I Love” seksing may-ari ng carwash ang papel niya.

“Ako dito si Vicky. Ang karakter ko dito may pagka-selosa ko na ano, na girlfriend ni Archie Alemania. May-ari kami ng parang carwash, kami naglilinis ng mga tricycle.”

Tungkol naman sa movie niya with Super Tekla, ani Kim, “Ako yung magiging girlfriend ni Tekla sa lalaki niyang katauhan. Ako si Aning, ang pangalan ko du’n.”

Ikaw na, Kim! (DELIA CUARESMA)

