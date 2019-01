Kagalit ni Kris dumarami?

DUMARAMI ang celebrities na gustong sumawsaw sa sigalot ni Kris Aquino at Nicko Falcis.

Matapos ngang katigan ni Gretch­en Barretto itong si Nicko sa laban niya kay Kris on social media, sumangayon naman itong sina Enchong Dee, Aiko Me­lendez at iba pa sa panawagan niyang tapusin na ang pamamayag­pag ng bullies.

Nadagdagan pa ito nitong huli, sa paglabas sa social media ng isang audio recording ng isang ba­baeng nagbabanta diumano kay Nicko.

Ang siste kasi, umamin itong si Kris na siya nga ang babaeng nasa audio recording.

Isa sa mga nag-react rito ang aktor-direktor na si Manny Castañeda.

Aniya sa isang post sa Face­book: “Finally, nakakita si Kris ng kanyang katapat, somebody who’s willing to put up a fight irregardless of her stature and influence. David and Goliath?

“The audio recording is definitely damaging. Falcis is able to hit Kris hard (really hard) with his latest assault.

“As a result, it seems pub­lic opinion moving against Kris because If there’s anything Filipinos hate, it’s arrogance… and the audio recording was so full of it.

“The ‘Queen’ is panick­ing for sure! I am just won­dering… anong sakit naman kaya ngayong ang ipapalabas ni Kris to gain public symphaty? That is, kung may maniniwala pa sa kanya.”

Ang director na si Joey Reyes na­man nagko­mento dito ng: “Read: Game over.”

Wala pang direktang reaksiyon si Kris dito pero we’re sure hin­di makakatang­gap si Direk Manny at direk Joey ng care Bear dolls mula kanya. (DELIA CUARESMA)

