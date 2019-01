Arjo nagsinungaling?

1 SHARES Share Tweet

KATUWAAN lang ‘yung tanong ni Vice Ganda kay Arjo Atayde sa “Gandang Gabi Vice” kung mag-on o “sila” na ba ni Maine Mendoza. Isinalang si Arjo sa lie-detector test at sagot niya, hindi.

Pero “nakuryente” (kuno!) siya, kaya ang la­kas ng tawa ni Vice, pati ng audience. Ibig kas­ing sabihin, nagsinungaling si Arjo nang sabihin niyang hindi sila mag-on ni Maine.

Ano nga ba ang the truth and nothing but….?

NGANGA

In fairness kay Carlo Aquino, wala naman siyang sinabing nililigawan niya muli si Angelica Panganiban o nagkabalikan sila. Ang natatandaan namin, sinabi niya sa isang interbyu na ayaw niyang masaktang muli si An­gelica nang tanungin siya kung bakit hindi pa niya nililigawan ito muli.

Bina-bash ngayon si Carlo sa paglabas sa socmed ng photo niya na kasama ang isang non-showbiz girl na hinihina­lang girlfriend niya. Panay ang hugot ng mga linya ni Angelica sa socmed na waring may pinariringgan siya. Ikaw ba ‘yun, Carlo?

Nganga ang mga umaasang magkakabalikan sina Carlo at Angelica. Baka hindi talaga sila meant to be.

FIRST TIME

First time napanood ni Akihiro Blanco ang un­censored version ng “Born Beautiful” sa UP Dili­man Cine Adarna. Thankful siya sa mainit na pag­tanggap sa pelikula. Ang sarap daw ng feeling na marinig ang mga tawanan, sigawan at palakpa­kan ng audience, lalo na sa mga eksena nila ni Martin del Rosario.

Parehas silang walang kiyeme sa kissing scenes at love scenes nila. Ani Akihiro, first time niya nakipag-kissing scene sa kapuwa la­laki.

Bago ang take, nag-usap sila ni Martin na gal­ingan nila pareho para take one lang. Hindi naman daw sila nailang habang kinu­kunan ang kanilang kissing scenes at love scenes. Inisip na lang nila ang mga karakter na ginagampanan nila.

Produkto ng Artista Academy sa TV5 si Akihiro. Umaasa siya na after “Born Beautiful” ay magle-level-up na ang kan­yang career. Siya na kaya ang next big leading man? “Sana! Masaya ako na napapansin na rin ang kakaya­han ko as an actor. I know, marami pa akong puwe­deng gawin,” ani Akihiro.

Showing today ang “Born Beautiful” sa mga sinehan nationwide.

Related

comments