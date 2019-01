Relasyon ni Louise komplikado

UMAMIN ang maganda at seksing si Louise delos Reyes na naging “kumplikado” ang relasyon niya sa dating karelasyon rason para magkahiwalay sila.

Hindi niya ito pinangalanan pero tumango ito nang tanungin naming kung ang tinutukoy niya ay singer sa banda.

Huli kasing natsismis itong si Louise na karelasyon ng singer ng Hale na si Champ Lui Pio.

Bagama’t wala silang opisyal na pag-amin ukol sa relasyon nila, naging maugong ang tsismis nang nag-break ang dalawa.

“Ewan ko, kapag nasa banda talaga, kumplikado, e,” ani Louise.

Wala naman daw siya sinisisi sa nangyari at wala rin siyang sama ng loob sa dating karelasyon.

Ang siste daw kasi pumayag naman siya ng kusa na sumali sa isang relasyon na walang label.

“Ithink, ‘yun ang unang kumplikasyon doon e. ‘Yung hindi niyo alam ang label niyo sa isa’t isa. Hindi niyo alam kung ano ang itatawag niyo sa isa’t isa,” sey niya.

Eh, bakit ganoon, tanong namin. Natawa si Louise rito.

Aniya, “Ewan ko nga ba. Bakit nga ba? Ithink, nag-cross kami ng borders na wala nang ligaw, wala nang lahat, basta feel namin mahal namin ang isa’t isa.”

Masaya naman daw sila noong una pero naging malabo ang lahat in the long run.

“May mga issues kami with ourselves na hindi namin kayang i-solve together, kasama na doon ‘yung… may iba siyang priority. At masakit sa isang tao na siya ang priority mo, pero hindi ikaw ang pri­ority niya.”

Ouch! (DELIA CUARESMA)

