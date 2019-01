Isa laban sa dalawa

COOL lang at hindi apektado at all si Vice Ganda na tatapatan ang kanyang show na “Gandang Gabi Vice” ng “The Boobay and Tekla Show.”

Ayon sa isang source na nakausap namin, sinabi raw nito na welcome sa kanya ang bagong show nina Boobay at Tekla. At least daw, may choices ang viewers kung ano’ng gusto nilang panoorin.

May kanya-kanya silang following at confident si Vice na hindi siya iiwan ng followers ng kanyang show.

Well, bilang mga komedyante, parehas lang sila ng intensiyon nina Boobay at Tekla…ang magpatawa, mag-entertain ng televiewers.

Isa laban sa dalawa. May the best gay wins?

EXCLUSIVELY DATING

Inamin ni Arjo Atayde sa isang panayam na exclusively dating sila ni Maine Mendoza pero hindi pa raw “sila.”

Kahit ano pang label ang sabihin ni Arjo sa namamagitan between him and Maine, ‘yun na ‘yun!

Ayon sa ibang netizens, baka MU (matinding unawaan) na ang namamagitan kina Arjo at Maine.

Kamakailan ay spotted ang dalawa sa isang virtual gaming park sa Pasay City. May mga magkahiwalay na photos nila ang lumabas sa socmed na same group ng mga nagpa-picture sa kanila ang mga kasama nila.

THANKFUL

Sobrang thankful si Martin del Rosario sa mga inaani niyang papuri kaugnay ng pagganap niya bilang Barbs sa “Born Beautiful.” Proud siya sa break na ito kahit hindi siya ang original choice at si Christian Bables.

Ayon kay Direk Joel Lamangan na nanood ng uncensored screening ng “Born Beautiful,” masaya, mataas ang uri ng pagkagawa nito.

“Matapang, isang positibong pagtingin sa kakaibang kasarian,” ani Direk Joel.

Ayon naman sa award-winning journalist na si Inday Espina-Varona, kitang-kita ang talent ni Martin sa pag-arte. “Martin del Rosario shines as Barbs, enchanting even as she stumbles through crises. Mabilis si Martin sa pagpapalit ng emosyon na ipinapakita bilang Barbs.”

Wish ng fans ni Martin na mabigyan naman siya ng GMA7 ng big break. Matagal-tagal na rin siyang Kapuso, pero wala pang malaking project na ibinibigay ang network sa kanya.

