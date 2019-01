Ayaw pa magpakasal

FAKE news na magpapakasal na sina Luis Manzano at Jessy Mendiola March this year. Ani Jessy, wala pa nga siyang engagement ring, kasal agad? Ipinakita pa nga niya sa mga reporter ang mga daliri niya bilang patunay.

Aniya, if ever magpo-propose ng kasal si Luis, yes agad ang sagot niya. Pero sana raw sa mga susunod na taon pa. Knows kasi ng kanyang boyfriend ang priorities niya.

Ani Jessy, gusto niyang magpakasal kapag 30 years old na siya. Eh, 26 pa lang siya ngayon.

Hindi kaya naiisip ni Jessy na anything can happen sa loob ng apat na taon? We can never tell, di ba?

Sa rami ng nag-aabang sa kasalang Luis at Jessy, huwag sanang maurot.

WALANG PAKIALAM

Ay, haba naman ng hair ni Maine Mendoza. Sinabi kasi ni Arjo Atayde sa isang interbyu na everything about her ay gusto niya. Magkasundo sila sa halos lahat ng bagay, kaya they get along well.

Wala ring pakialam si Arjo sa bashers kesyo may mga death threat pa daw siya. Siya na lang daw ang insultuhin, huwag ang kanyang pamilya at si Maine. Handa siyang lumaban ng harapan sa bashers.

Pinipilit niyang unawain ang bashers kung saan nanggagaling ang galit ng mga ito, pero ang bastusin ang kanyang pamilya at si Maine, hindi niya mapapalampas.

Hindi rin daw sila magpapaapekto. “Basta, we’re dating and I’m happy,” pagdidiin ni Arjo. So, there!

CHILL LANG

Cool at chill lang si Alden Richards sa pag-amin ni Arjo Atayde na exclusively dating sila ni Maine Mendoza. He’s happy for them. Sana gano’n din ang AlDub fans. Tanggapin na nila ang katotohanan at huwag nang mag-ilusyon na maging together sina Alden at Maine in real life.

Kung happy heart ngayon si Maine, wish ni Alden na may magpatibok na rin ng puso niya ngayong 2019. Naman!

Huwag kasi puro work na lang, Alden. Iba rin ‘yung may inspirasyon ka at nagpapasaya ng puso mo. Come to think of it, Pambansang Bae.

