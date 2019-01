Sexy ang GF ng erpats ko

Hi Alex,

Matagal ng biyudo ang daddy ko. Namatay ang mommy ko ng 10 years old pa lang ako. 20 years old na ako ngayon at graduating sa college. May girlfriend na ang tatay ko at na­katira siya sa amin. 25 years old lang ang girl­friend ng daddy ko at aaminin ko, maganda siya at super sexy. Ka­pag nasa bahay siya ay naka-shorts lang at naka-sando. Madalas pang kita ang cleav­age. Madalas kaming 2 lang sa bahay dahil nasa office si Daddy. Minsan, nakikita ko ang girlfriend ng daddy ko na bagong ligo at luma­labas sa banyo na naka-panty at bra lang. Mad­alas din na nakatambay sa sala, walang bra at nakabukaka. Sweet din siya sa akin at madalas niya akong akbayan kapag nasa labas kami at namamasyal sa mall kasama si Daddy. Natu­tuwa si Daddy sa close­ness namin at sinasabi ni Daddy na dapat ko raw ituring ang girl­friend niya na parang mommy. Ang tanong ko Tito Alex, ok lang ba na Mommy na ang itawag ko sa girlfriend ng Daddy ko?

Dano ng Pasig City

Hi Dano,

Walanghiya ka! Akala ko kung anong itatanong mo! Halos parang Xerex na ang sulat mo at halos nasasabik na ako sa mga kwento mo tapos itatanong mo lang kung pwedeng tawaging Mommy ang girlfriend ng daddy mo! Bwisit ka! Papunta na akong banyo eh! Wag ka ng susulat! Ba­hala ka na rin kung anong itatawag mo sa girlfriend ng daddy mo! Wala akong pakialam!

­­­* * *

Hi Alex,

Madalas akong makakita ng banggaan sa kalye. Ang kadala­sang banggaan eh jeep­neys at private cars. At madalas ko ring makita ang mga jeepney driv­ers na kumakamot ng ulo. Ano ba ang dahilan kung bakit nagkakamot ng ulo ang mga jeepney drivers kapag naba­bangga?

Lauro ng Pasay City

Hi Lauro,

Kaya kumakamot ng ulo ang mga jeepney driv­ers eh dahil may kuto sila. Ikaw ba naman ang laging babad sa araw eh kukutuhin ka talaga! Makati sa ulo ang kuto kaya kakamot ka. Pero lumalabas lang ang kuto kapag nababangga ang mga jeepney drivers. At habang iniisip nila kung saan kukuha ng pambay­ad sa damage dahil wala silang insurance!

­­­* * *

Sa gustong magtanong sa akin, email lang kayo: alexcalleja1007@yahoo.com facebook/twitter/ins­tagram: alexcalleja1007

