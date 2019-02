‘Balakang Girl’

1 SHARES Share Tweet

ITO ang bansag ng aktres na si Jennylyn Mercado sa sarili base sa seksi niyang kuha sa isang beach vacation.

Nakapost na ito sa kanyang Instagram at umani na ng 40,000 plus na likes.

Sa ritrato, kitang kita ang mala hourglass figure ng hot momma habang naka-pose sa isang bangka na may hawak pang sagwan.

Animo nga’y manghuhuli ng malikot na hito itong si Jennyn sa kuha.

Take note, hindi lang isa o dalawang ritrato ang ipinost ni Jennylyn sa socmed na kita ang kanyang magandang pangangatawan.

Ang isa pa nga rito ay ‘yung nakataas ang kanyang kamay na aniya’y “nagpapatuyo lang ng kilikili.”

Siyempre pa tuwang-tuwa rito ang kanyang sanrekwang fans.

Ani nga ng isa, “Palong palo!”

Dagdag naman ng isa pa, “Penge naman niyan!”

May isa pa na tila inggit na inggit na nagtanong ng “how to be you po?”

Dedma lang si Jennylyn sa mga tanong na tila ba gusto niyang sabihin ay “mag-enjoy na lang kayo, wag na kuda!”

Pero kami ay nagtataka. Bakit kaya wala ang kanyang boypren na si Dennis Trillo sa mga kuha?

Well, bahala siya.

He’s definitely missing a lot with his absence! Charot! (DELIA CUARESMA)

Related

comments