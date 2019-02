Ang payo ni KC

NAUUNAWAN ni KC Concepcion ang hirap na nararanasan ng mga magsing-irog na malayo sa isa’t isa.

Super-relate daw siya rito lalo na ngayon na ang kanyang boyfriend, ang French filmmaker at entrepreneur na si Pierre-Emmanuel Plassart ay nakabase abroad.

“Life has placed us in a long distance relationship and slow internet connection. I commend all Filipinos especially in this situation- from couples, to families, I understand your frustration,” ani KC sa isang post niya kamakailan sa socmed.

Hindi ito ang unang beses na nagpahayag si KC ng kalungkutan sa sitwasyon nila ni Pierre.

Una na rito, nag-post siya ng direktang message sa nobyo.

Aniya, “This long distance relationship isn’t the easiest but somehow with you I know I’m safe. Had a lovely time with you as always, mon amour!”

Nagbakasyon si Pierre sa bansa nitong nakaraang Pasko.

Bagama’t naging masaya ang dalawa tila baga napakaiksi lang ng pagkakataon na iyon para sa kanila.

In any case, mukhang nagpapakatatag si KC, huh!

Ang advice nga niya sa mga fans na katulad niya ang sitwasyon: “Kapit lang, kaya natin yan.”

Sure thing, pating! (Delia Curesma)

