Diring-diri sa nagyo-yosi

MAY naikuwento ang source namin tungkol sa isang magandang female newscaster sa kilalang network. Ito pala ay mahigpit pagdating sa nakakasama o nakakahalubilo. Minsan daw may nakasama ang newscaster sa sasakyan, laking gulat ng kasama dahil pilit daw itong pinababa at pinalalayo. Ang siste, ayaw pala ng newscaster ang amoy ng yosi. During that time katatapos lang daw magyosi ng kasama niya sa sasakyan. Wala raw nagawa ang kasama kundi lumayo muna at pawalain ang nangangamoy niyang bibig dahil sa yosi.

Mula noon sinisigurado na raw ng mga taong makakasama siya na hindi sila amoy yosi.

Baka naman health conscious lang talaga siya kaya ganoon?

Sino siya? Well, ang magandang newscaster na ito ay galing sa isang network na lumipat sa kalabang network. Naging issue at naging usap usapan noon ang paglipat nito sa kabilang network dahil daw sa malaking offer ng kumpanyang kanyang pinaglilingkuran ngayon.

Kaya kung nagyoyosi ka, yosi kadiri ka sa newscaster. Di ka niya feel. Siyang siya na iyon! (DANTE A. LAGANA)

