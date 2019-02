Happy heart

1 SHARES Share Tweet

HINDI pala Hollywood actor kungdi isang British producer ang rumored boyfriend ni Lovi Poe. Monty Blencowe ang name at naka-based ito sa Los Angeles, California, USAkung saan nagbabakasyon ngayon si Lovi.

Matagal-tagal na ring ‘andu’n ang aktres at doon siya nag-birthday last Feb. 11. For sure, happy heart si Lovi ngayong Valentine’s Day kapiling ang kanyang rumored BF.

Ayon sa isang source, baka matagalan pa ang pamamalagi ni Lovi sa US dahil nag-enroll siya ng acting workshop sa LA. Wala pa naman siyang bagong project sa GMA7, kaya bukod sa pag-e-enjoy sa kanyang bakasyon, sinamantala na rin ni Lovi mag-acting workshop.

SILA NA BA?

“Item” ngayon sina Jake Cuenca at Miss International 2015 Kylie Versoza. Sunud-sunod ang mga sighting na magkasama sila sa ilang public places at may mga post din sila sa socmed ng kanilang sweet moments .

Tinutukso rin sina Jake at Kylie ng co-stars nila sa “ Los Bastardos” sa nakikitang extra-sweetness nila sa isa’t isa. No confirmation, no denial sina Jake at Kylie sa namamagitan between them.

Abang-abang na lang pag may time kung may dapat silang aminin.

TYPE

Si Jeremy Marquez na kaya ang muling magpapatibok ng puso ni Julie Anne San Jose? Diumano, type makilala ni Jeremy in person si Julie Anne. Tipong nagpapalakad daw ito sa kaibigang reporter na si Gorgy Rula dahil nabalitaan nitong break na si Julie Anne at si Benjamin Alves.

Ex-boyfriend nina Alessandra de Rossi at Gwen Zamora si Jeremy. Engaged to be married na nga sana sina Jeremy at Gwen. Somewhere along the way ay nag-break sila. May bago nang boyfriend ngayon si Gwen.

Single naman si Jeremy. Single rin si Julie Anne. Ano’ng malay natin kapag pinagtagpo sila ng tadhana?

UMAMIN KAYA?

Ang isa pang ex-boyfriend ni Alessandra de Rossi na si Marc Abaya ay nali-link naman ngayon kay Jazz Ocampo. Tahimik lang ang dalawa, kaya marami ang nagulat na may “something” palang namamagitan between them.

Did we hear it right na sabay silang nagpa-tattoo at rose ang ipina-tattoo nila? Kung hindi umamin noon sina Marc at Alessandra na may relasyon sila, this time kaya ay aminin ni Marc ang relasyon nila ni Jazz?

Related

comments